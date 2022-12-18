Маємо затяжний конфлікт. Війна ще пів року не закінчиться, - Арестович

Повномасштабну війну Росії проти України можна кваліфікувати як затяжний конфлікт. Ймовірно, бойові дії не закінчаться у найближчі пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Затяжний конфлікт не любить ніхто і він небезпечний для всіх. Ще Сунь-цзи (китайський стратег, автор знаменитого трактату "Мистецтво війни" - ред.) сказав, що війна любить швидкість і не любить затягування", - зазначив посадовець.

Він пояснив, що саме можна назвати "затяжним конфліктом".

"Це півтора-два роки або більше року. Так, більше року буде через два місяці. Ми розуміємо, що через 2 місяці війна не закінчиться. А ще я сильно підозрюю, що вона ще пів року не закінчиться після цих двох місяців", - вказав Арестович.

Радник ОП додав, що півтора року - "в принципі можна кваліфікувати як затяжний конфлікт".