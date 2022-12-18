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Имеем затяжной конфликт. Война еще полгода не закончится, - Арестович

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Воскресенье 18 декабря 2022 00:49
Имеем затяжной конфликт. Война еще полгода не закончится, - Арестович Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васкив

Полномасштабную войну России против Украины можно квалифицировать как затяжной конфликт. Вероятно, боевые действия не закончатся в ближайшие полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Затяжной конфликт не любит никто и он опасен для всех. Еще Сунь-цзы (китайский стратег, автор знаменитого трактата "Искусство войны" - ред.) сказал, что война любит скорость и не любит затягивание", - отметил чиновник.

Он объяснил, что именно можно назвать "затяжным конфликтом".

"Это полтора-два года или больше года. Да, больше года будет через два месяца. Мы понимаем, что через 2 месяца война не закончится. А еще я сильно подозреваю, что она еще полгода не закончится после этих двух месяцев", - указал Арестович.

Советник ОП добавил, что полтора года - "в принципе можно квалифицировать как затяжной конфликт".

Напомним, ранее стало известно, что по информации британского Королевского института объединенных служб, РФ хотела "успешно завершить" полномасштабное вторжение в Украину за 10 дней, но планы провалились.

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Алексей Арестович Война России против Украины
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