Имеем затяжной конфликт. Война еще полгода не закончится, - Арестович

Полномасштабную войну России против Украины можно квалифицировать как затяжной конфликт. Вероятно, боевые действия не закончатся в ближайшие полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Затяжной конфликт не любит никто и он опасен для всех. Еще Сунь-цзы (китайский стратег, автор знаменитого трактата "Искусство войны" - ред.) сказал, что война любит скорость и не любит затягивание", - отметил чиновник.

Он объяснил, что именно можно назвать "затяжным конфликтом".

"Это полтора-два года или больше года. Да, больше года будет через два месяца. Мы понимаем, что через 2 месяца война не закончится. А еще я сильно подозреваю, что она еще полгода не закончится после этих двух месяцев", - указал Арестович.

Советник ОП добавил, что полтора года - "в принципе можно квалифицировать как затяжной конфликт".