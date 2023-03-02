Данілов пояснив заяву про зміну стратегії щодо звільнення Криму

З урахуванням тих обставин, які на сьогодні відбуваються на території України, треба обов'язково розглянути стратегію деокупації Криму та внести до неї зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону.

"Я хочу звернути увагу у 2021 році 24 березня вийшов указ президента Володимира Зеленського "Про стратегію деокупації автономної республіки Крим і міста Севастополь". Там де ми вперше, починаючи з 2014 року відпрацювали всі моменти та первинна пропозиція була вирішувати це питання політико-дипломатичним шляхом", - йдеться у заяві.

Данілов пояснив, що так записано в нормативно-правових документах, які діють на сьогодні. За його словами, з урахуванням тих обставин, які на сьогодні відбуваються на території України, треба обов'язково розглянути цю стратегію, внести до неї відповідні зміни, проголосувати на засіданні РНБО за ці зміни. Далі президент має видати або новий указ, або внести зміни до стратегії яку приймали раніше.

"Нічого конспірологічного немає, ми працюємо з відповідними документами, аби вони відповідали інтересам нашої країни та відповідали інтересам громадян нашої держави", - додав секретар РНБО.