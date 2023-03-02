RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов объяснил заявление об изменении стратегии по освобождению Крыма

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

С учетом тех обстоятельств, которые сегодня происходят на территории Украины, нужно обязательно рассмотреть стратегию деоккупации Крыма и внести в нее изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире национального телемарафона.

"Я хочу обратить внимание в 2021 году 24 марта вышел указ президента Владимира Зеленского "О стратегии деоккупации автономной республики Крым и города Севастополь". Там, где мы впервые, начиная с 2014 года отработали все моменты и первоначальное предложение было решать этот вопрос политико-дипломатическим путем ", – говорится в заявлении.

Данилов пояснил, что так записано в действующих на сегодня нормативно-правовых документах. По его словам, с учетом тех обстоятельств, которые сегодня происходят на территории Украины, нужно обязательно рассмотреть эту стратегию, внести в нее соответствующие изменения, проголосовать на заседании СНБО за эти изменения. Далее президент должен издать либо новый указ, либо внести изменения в принимаемую ранее стратегию.

"Ничего конспирологического нет, мы работаем с соответствующими документами, чтобы они отвечали интересам нашей страны и отвечали интересам граждан нашего государства", – добавил секретарь СНБО.

Сегодня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о необходимости смены приоритетов в стратегии деоккупации Крыма.

РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, только деоккупация Крыма поможет установить мир в нашей стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБОРоссийская ФедерацияКримВойна в Украине