Маємо успіхи. Зеленський показав відео з фронту

Президент України Володимир Зеленський заявив про успіхи на фронті, де українські сили оборони вже кілька тижнів ведуть контрнаступні дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Минулий тиждень на фронті був важкий. Але ми маємо успіхи", - розповів він.
За словами Зеленського, українські військові рухаються вперед, крок за кроком.
"Дякую всім, хто боронить Україну, усім, хто веде цю війну до української перемоги! Слава нашим героям!" - подякував президент.
На кадрах, які опублікував Зеленський, можна побачити, як штурмова група росіян підривається на мінах, як українські військові нищать російські "Град" та гармату "Мста-Б" за допомогою HIMARS та інше.
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