Маємо успіхи. Зеленський показав відео з фронту

"Минулий тиждень на фронті був важкий. Але ми маємо успіхи", - розповів він.

За словами Зеленського, українські військові рухаються вперед, крок за кроком.

"Дякую всім, хто боронить Україну, усім, хто веде цю війну до української перемоги! Слава нашим героям!" - подякував президент.

На кадрах, які опублікував Зеленський, можна побачити, як штурмова група росіян підривається на мінах, як українські військові нищать російські "Град" та гармату "Мста-Б" за допомогою HIMARS та інше.