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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть успехи. Зеленский показал видео с фронта

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успехах на фронте, где украинские силы обороны уже несколько недель ведут контрнаступательные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Прошедшая неделя на фронте была тяжелой. Но мы имеем успехи", - рассказал он.

По словам Зеленского, украинские военные двигаются вперед, шаг за шагом.

"Спасибо всем, кто защищает Украину, всем, кто ведет эту войну к украинской победе! Слава нашим героям!" - поблагодарил президент.

На кадрах, опубликованных Зеленским, можно увидеть, как штурмовая группа россиян подрывается на минах, как украинские военные уничтожают российские "Град" и пушку "Мста-Б" с помощью HIMARS и прочее.

Ситуация на фронте по итогам недели

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, ВСУ продолжают вести контрнаступление на фронте и за прошлую неделю освободили 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км - на юге, где с начала контрнаступления удалось освободить уже 158,4 кв. км.

В то же время оккупанты открыли еще одно направление для наступления - Сватовское, а также вдвое увеличили количество обстрелов на востоке.

Кроме того, за прошедшую неделю российские оккупанты потеряли более 5 тысяч военных. При этом было уничтожено почти 500 единиц российской военной техники.

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Владимир Зеленский