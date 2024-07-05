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Маємо посилитися вдвічі за літо. Зеленський очікує результати щодо ППО на саміті НАТО

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні треба удвічі посилити протиповітряну оборону за літо. Зокрема, відповідна допомога від партнерів очікується на саміті НАТО 9-11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Він розповів, що перший пункт, над яким зараз працює влада, - це посилення протиповітряної оборони. Вже є сильні результати, оскільки сьогодні, 5 липня, запрацювала третя система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.

"Я дякую німецьким партнерам. Не будемо обговорювати, де працюватиме ця система і як, але це дуже важливо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, він ставив завдання українським чиновникам за літо посилити протиповітряну оборону вдвічі. Насамперед це стосується систем Patriot, Hawk, Iris-T та інших. І вже зараз є перший результат.

"Я також сподіваюся, що саміт НАТО дасть потужні результати. І як ми обіцяли, маємо посилити ППО у два рази протягом літа", - додав Зеленський.

Саміт НАТО та ППО

Нагадаємо, у Вашингтоні 9-11 липня відбудеться ювілейний саміт НАТО. Лідери планують обговорити питання війни в Україні та допомоги для захисту від російської агресії.

Зокрема, як розповів держсекретар США Ентоні Блінкен, перед самітом НАТО можуть бути новини щодо посилення української протиповітряної оборони.

При цьому видання Reuters із посиланням на джерело в Держдепі США писало, що "хороші новини" щодо ППО для України можуть бути озвучені під час саміту Альянсу.

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