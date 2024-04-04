"Маємо дивитися далі мети". Шаппс закликав Захід визнати, що перебуваємо в "довоєнному світі"

Країни НАТО, які не витрачають 2% ВВП на оборону, грають у "російську рулетку" з майбутнім Заходу. Союзники мають визнати, що зараз ми перебуваємо в "довоєнному світі".
Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За його словами, торік лише 11 членів НАТО виконали двохвідсотковий показник, уперше встановлений майже два десятиліття тому, причому Франція і Німеччина опинилися серед країн, які витрачали на оборону менше.
Очікується, що цього року ця цифра зросте до 18, причому Париж і Берлін нещодавно оголосили, що досягнуть цільового показника у 2024 році - проте інші члени альянсу, що складається з 32 країн, цього не зробили.
"Ми маємо дивитися далі за цю мету, щоб зміцнити нашу оборону. Однак деякі країни досі не можуть досягти навіть двох відсотків. Так більше тривати не може. Ми не можемо дозволити собі грати в російську рулетку з нашим майбутнім", - заявив міністр.
Він підкреслив, що членам Північноатлантичного альянсу недостатньо віддавати данину минулому НАТО.
"Сьогодні ми повинні знову серйозно задуматися про майбутнє альянсу. Ми перейшли від повоєнного до довоєнного світу", - заявив Шаппс.
Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.
Зокрема, керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід має підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.
Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.
А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія незабаром може відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.
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