"Маємо дивитися далі мети". Шаппс закликав Захід визнати, що перебуваємо в "довоєнному світі"

За його словами, торік лише 11 членів НАТО виконали двохвідсотковий показник, уперше встановлений майже два десятиліття тому, причому Франція і Німеччина опинилися серед країн, які витрачали на оборону менше.

Очікується, що цього року ця цифра зросте до 18, причому Париж і Берлін нещодавно оголосили, що досягнуть цільового показника у 2024 році - проте інші члени альянсу, що складається з 32 країн, цього не зробили.

"Ми маємо дивитися далі за цю мету, щоб зміцнити нашу оборону. Однак деякі країни досі не можуть досягти навіть двох відсотків. Так більше тривати не може. Ми не можемо дозволити собі грати в російську рулетку з нашим майбутнім", - заявив міністр.

Він підкреслив, що членам Північноатлантичного альянсу недостатньо віддавати данину минулому НАТО.

"Сьогодні ми повинні знову серйозно задуматися про майбутнє альянсу. Ми перейшли від повоєнного до довоєнного світу", - заявив Шаппс.