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Маємо 100% реалізацію збиття: Ігнат розповів про нічні атаки "Шахедів"

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Субота 06 травня 2023 09:00
Маємо 100% реалізацію збиття: Ігнат розповів про нічні атаки "Шахедів" Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних Сил України (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні вночі, 6 травня, російські окупанти вдались до атаки "Шахедами". Повітряне командування "Схід" знищило усі сім цілей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Хочеться поділитись іншими гарними новинами. Сьогодні була ніч "Шахедів". Їх було небагато, всього сім. З району Азовського моря летіли й усі сім були збиті над територією Донецької та Дніпропетровської області. Повітряне командування "Схід" відпрацювало. Маємо 100% реалізацію збитих "Шахедів", - розповів Ігнат.

Як відзначив речник командування Повітряних сил, були також застосування С-300, які летять по балістичній траєкторії. Проти них потрібно озброєння, яке вже починає з'являтись у наших воїнів. Водночас за словами Ігната, найкращим прийомом проти С-300 є їх знищення на землі, де їх запускають.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вночі, 6 травня, війська РФ атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під час збиття "Шахедів", уламки БПЛА упали в Синельниківському районі, внаслідок чого були вибиті вікна у 5 приватних будинках, пошкоджено господарські будівлі та лінія електропередач. Ніхто з цивільних не постраждав.

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