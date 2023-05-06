ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Имеем 100% реализацию сбития: Игнат рассказал о ночных атаках "Шахедов"

Новина українською →
Суббота 06 мая 2023 09:00
Имеем 100% реализацию сбития: Игнат рассказал о ночных атаках "Шахедов" Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня ночью, 6 мая, российские оккупанты прибегли к атаке "Шахедами". Воздушное командование "Восток" уничтожило все семь целей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Хочется поделиться другими хорошими новостями. Сегодня была ночь "Шахедов". Их было немного, всего семь. Из района Азовского моря летели и все семь были сбиты над территорией Донецкой и Днепропетровской области. Воздушное командование "Восток" отработало. Имеем 100% реализацию сбитых "Шахедов", - рассказал Игнат.

Как отметил спикер командования Воздушных сил, были также применения С-300, которые летят по баллистической траектории. Против них нужно вооружение, которое уже начинает появляться у наших воинов. В то же время, по словам Игната, лучшим приемом против С-300 является их уничтожение на земле, где их запускают.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ночью, 6 мая, войска РФ атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Во время сбития "Шахедов" обломки БПЛА упали в Синельниковском районе, в результате чего были выбиты окна в 5 частных домах, повреждены хозяйственные здания и линия электропередач. Никто из гражданских не пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Азовское море Война в Украине
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой