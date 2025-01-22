Має знати кожен. Які ліки можна перевозити через кордон, а на які - діє заборона

На перевезення лікарських засобів за кордон діє низка заборон. Тож, плануючи мандрівку в інші країни, слід врахувати, які медикаменти не можна брати в дорогу, аби не виникло проблем.
РБК-Україна розповідає про те, що треба знати про перевезення ліків за кордон.
Митні правила більшості країн дозволяють ввозити на свої території безрецептурні ліки, які не мають сильної дії. А саме: знеболювальні, протиалергічні, таблетки від нудоти, вітаміни тощо.
При цьому медикаменти повинні бути призначені для особистого користування (зазвичай на термін до 30 днів), а їх кількість мінімальна - у більшості країн дозволено до 5 упаковок (по 20 таблеток у кожній). При цьому вартість препаратів не має перевищувати 430 євро на дорослу особу.
Важливо, аби такі ліки були в оригінальній упаковці і мали інструкцію щодо застосування. Тобто, щоб у митників не виникло проблем з ідентифікацією препарату.
Додамо також, що у більшості випадків медики радять дотримуватись курсу лікування і не змінювати препарати без необхідності, тож доцільно таки за кордон брати свої ліки, а не шукати аналоги.
Не можна перевозити через кордон рецептурні препарати, у тому числі психотропні та наркотичні засоби.
В усі країни ЄС категорично заборонено ввозити медикаменти, які мають у складі кодеїн або ефедрин. Зокрема, ці речовини містяться у "Нурофені Плюс", "Кетанові" і "Бронхолітині", які широко використовуються в Україні.
Також у ЄС заборонені препарати, які містять барбітурати (наприклад, валокордин, барбовал, корвалол тощо). Їх перевезення можливе за наявності рецепта від лікаря.
Важливо зазначити, що у низці країн анальгін продають тільки за рецептом, а десь він взагалі заборонений до застосування, а саме у США, Австралії, Італії, Данії, Швеції, Ірландії, Норвегії, оскільки він може викликати побічні ефекти. Тож перед поїздкою варто дізнати усі нюанси ввезення ліків у коректну країну.
Якщо людина не може обійтися у дорозі без рецептурних ліків через свій стан здоров'я, то їй потрібно підготувати певні документи на ці препарати, аби при перетині кордону не виникло проблем.
Що потрібно для перевезення заборонених ліків:
Наголосимо, що навіть за наявності рецепта на ліки з кодеїном або ефедрином, їх можна перевозити до 5 паковань по 20 таблеток кожного препарату.
Раніше ми розповідали про те, що заборонено ввозити в Україну з-за кордону і яким може бути покарання у разі порушення правил.
Нещодавно ми також ділились повним списком речей і товарів, які не можна ввозити у Польщу.
Під час підготовки матеріалу використали: International Narcotics Control Board, Visitukraine.today, Вікіпедію.
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