Має знати кожен. Які ліки можна перевозити через кордон, а на які - діє заборона

Які ліки можна перевозити за кордон

Митні правила більшості країн дозволяють ввозити на свої території безрецептурні ліки, які не мають сильної дії. А саме: знеболювальні, протиалергічні, таблетки від нудоти, вітаміни тощо.

При цьому медикаменти повинні бути призначені для особистого користування (зазвичай на термін до 30 днів), а їх кількість мінімальна - у більшості країн дозволено до 5 упаковок (по 20 таблеток у кожній). При цьому вартість препаратів не має перевищувати 430 євро на дорослу особу.

Важливо, аби такі ліки були в оригінальній упаковці і мали інструкцію щодо застосування. Тобто, щоб у митників не виникло проблем з ідентифікацією препарату.

Додамо також, що у більшості випадків медики радять дотримуватись курсу лікування і не змінювати препарати без необхідності, тож доцільно таки за кордон брати свої ліки, а не шукати аналоги.

На які медикаменти діє заборона

Не можна перевозити через кордон рецептурні препарати, у тому числі психотропні та наркотичні засоби.

В усі країни ЄС категорично заборонено ввозити медикаменти, які мають у складі кодеїн або ефедрин. Зокрема, ці речовини містяться у "Нурофені Плюс", "Кетанові" і "Бронхолітині", які широко використовуються в Україні.

Також у ЄС заборонені препарати, які містять барбітурати (наприклад, валокордин, барбовал, корвалол тощо). Їх перевезення можливе за наявності рецепта від лікаря.

Важливо зазначити, що у низці країн анальгін продають тільки за рецептом, а десь він взагалі заборонений до застосування, а саме у США, Австралії, Італії, Данії, Швеції, Ірландії, Норвегії, оскільки він може викликати побічні ефекти. Тож перед поїздкою варто дізнати усі нюанси ввезення ліків у коректну країну.

Що робити, якщо людина не може обійтись без рецептурних ліків

Якщо людина не може обійтися у дорозі без рецептурних ліків через свій стан здоров'я, то їй потрібно підготувати певні документи на ці препарати, аби при перетині кордону не виникло проблем.

Що потрібно для перевезення заборонених ліків:

копія медичної карти, в якій засвічено, що дані ліки необхідні людині для підтримки належного стану здоров'я, а також схема лікування;

рецепт із підписом і печаткою лікаря на конкретний препарат. Бажано, щоб була вказана міжнародна назва ліків (латиницею);

чек з аптеки, де ви купували медикаменти.

Наголосимо, що навіть за наявності рецепта на ліки з кодеїном або ефедрином, їх можна перевозити до 5 паковань по 20 таблеток кожного препарату.

Перед поїздкою за кордон слід ознайомитись із забороною на перевезення медикаментів (фото ілюстративне: Freepik)