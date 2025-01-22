Должен знать каждый. Какие лекарства можно перевозить через границу, а какие - под запретом

На перевозку лекарственных средств за границу действует ряд запретов. Поэтому, планируя путешествие в другие страны, следует учесть, какие медикаменты нельзя брать в дорогу, чтобы не возникло проблем.
РБК-Украина рассказывает о том, что надо знать о перевозке лекарств за границу.
Таможенные правила большинства стран позволяют ввозить на свои территории безрецептурные лекарства, которые не имеют сильного действия. А именно: обезболивающие, противоаллергические, таблетки от тошноты, витамины и т.д.
При этом медикаменты должны быть предназначены для личного пользования (обычно на срок до 30 дней), а их количество минимально - в большинстве стран разрешено до 5 упаковок (по 20 таблеток в каждой). При этом стоимость препаратов не должна превышать 430 евро на взрослого человека.
Важно, чтобы такие лекарства были в оригинальной упаковке и имели инструкцию по применению. То есть, чтобы у таможенников не возникло проблем с идентификацией препарата.
Добавим также, что в большинстве случаев медики советуют придерживаться курса лечения и не менять препараты без необходимости, поэтому целесообразно таки за границу брать свои лекарства, а не искать аналоги.
Нельзя перевозить через границу рецептурные препараты, в том числе психотропные и наркотические средства.
Во все страны ЕС категорически запрещено ввозить медикаменты, которые имеют в составе кодеин или эфедрин. В частности, эти вещества содержатся в "Нурофене Плюс", "Кетане" и "Бронхолитине", которые широко используются в Украине.
Также в ЕС запрещены препараты, содержащие барбитураты (например, валокордин, барбовал, корвалол и т.д.). Их перевозка возможна при наличии рецепта от врача.
Важно отметить, что в ряде стран анальгин продают только по рецепту, а где-то он вообще запрещен к применению, а именно в США, Австралии, Италии, Дании, Швеции, Ирландии, Норвегии, поскольку он может вызвать побочные эффекты. Поэтому перед поездкой стоит узнать все нюансы ввоза лекарств в корректную страну.
Если человек не может обойтись в дороге без рецептурных лекарств по своему состоянию здоровья, то ему нужно подготовить определенные документы на эти препараты, чтобы при пересечении границы не возникло проблем.
Что нужно для перевозки запрещенных лекарств:
Подчеркнем, что даже при наличии рецепта на лекарства с кодеином или эфедрином, их можно перевозить до 5 упаковок по 20 таблеток каждого препарата.
Ранее мы рассказывали о том, что запрещено ввозить в Украину из-за границы и каким может быть наказание в случае нарушения правил.
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При подготовке материала использовали: International Narcotics Control Board, Visitukraine.today, Википедию.
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