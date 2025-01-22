Должен знать каждый. Какие лекарства можно перевозить через границу, а какие - под запретом

Какие лекарства можно перевозить за границу

Таможенные правила большинства стран позволяют ввозить на свои территории безрецептурные лекарства, которые не имеют сильного действия. А именно: обезболивающие, противоаллергические, таблетки от тошноты, витамины и т.д.

При этом медикаменты должны быть предназначены для личного пользования (обычно на срок до 30 дней), а их количество минимально - в большинстве стран разрешено до 5 упаковок (по 20 таблеток в каждой). При этом стоимость препаратов не должна превышать 430 евро на взрослого человека.

Важно, чтобы такие лекарства были в оригинальной упаковке и имели инструкцию по применению. То есть, чтобы у таможенников не возникло проблем с идентификацией препарата.

Добавим также, что в большинстве случаев медики советуют придерживаться курса лечения и не менять препараты без необходимости, поэтому целесообразно таки за границу брать свои лекарства, а не искать аналоги.

На какие медикаменты действует запрет

Нельзя перевозить через границу рецептурные препараты, в том числе психотропные и наркотические средства.

Во все страны ЕС категорически запрещено ввозить медикаменты, которые имеют в составе кодеин или эфедрин. В частности, эти вещества содержатся в "Нурофене Плюс", "Кетане" и "Бронхолитине", которые широко используются в Украине.

Также в ЕС запрещены препараты, содержащие барбитураты (например, валокордин, барбовал, корвалол и т.д.). Их перевозка возможна при наличии рецепта от врача.

Важно отметить, что в ряде стран анальгин продают только по рецепту, а где-то он вообще запрещен к применению, а именно в США, Австралии, Италии, Дании, Швеции, Ирландии, Норвегии, поскольку он может вызвать побочные эффекты. Поэтому перед поездкой стоит узнать все нюансы ввоза лекарств в корректную страну.

Что делать, если человек не может обойтись без рецептурных лекарств

Если человек не может обойтись в дороге без рецептурных лекарств по своему состоянию здоровья, то ему нужно подготовить определенные документы на эти препараты, чтобы при пересечении границы не возникло проблем.

Что нужно для перевозки запрещенных лекарств:

копия медицинской карты, в которой указано, что данные лекарства необходимы человеку для поддержания надлежащего состояния здоровья, а также схема приема препаратов;

рецепт с подписью и печатью врача на конкретный препарат. Желательно, чтобы было указано международное название лекарства (латиницей);

чек из аптеки, где вы покупали медикаменты.

Подчеркнем, что даже при наличии рецепта на лекарства с кодеином или эфедрином, их можно перевозить до 5 упаковок по 20 таблеток каждого препарата.

Перед поездкой за границу следует ознакомиться с запретом на перевозку медикаментов (фото иллюстративное: Freepik)