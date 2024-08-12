Не має залежати лише від президента: у США хочуть закріпити двопартійну допомогу Україні

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив сенатор США Річард Блюменталь під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"В ньому буде закріплено двопартійну підготовку, і ми хотіли б, щоб це було закріплено на рівні закону, а не лише на рівні рішення президента", - розповів Блюменталь під час зустрічі із Зеленським.

За його словами, наразі у Штатах пропонується новий законопроект, який буде називатись "Допомагай Україні".

Допомога для України від США

У квітні цього року США відновили надання допомоги Україні. Через протиріччя у Конгресі пауза у постачанні тривала протягом декількох місяців.

Востаннє США оголошували про допомогу Україні у п'ятницю, 9 серпня. Це був пакет військової допомоги на 125 млн доларів. До нього увійшли боєприпаси для HIMARS, ракети Stinger та боєприпаси для артилерії.

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