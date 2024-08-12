Не должно зависеть только от президента: в США хотят закрепить двухпартийную помощь Украине
В США на законодательном уровне хотят закрепить двухпартийную помощь Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил сенатор США Ричард Блюменталь в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, в настоящее время в Штатах предлагается новый законопроект, который будет называться "Помогай Украине".
"В нем будет закреплена двухпартийная подготовка, и мы хотели бы, чтобы это было закреплено на уровне закона, а не только на уровне решения президента", - рассказал Блюменталь во время встречи с Зеленским.
Помощь для Украины от США
В апреле этого года США возобновили оказание помощи Украине. Из-за противоречий в Конгрессе пауза в поставках продолжалась несколько месяцев.
Последний раз США объявляли о помощи Украине в пятницу, 9 августа. Это был пакет военной помощи в 125 млн долларов. В него вошли боеприпасы для HIMARS, ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии.
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