"Має вирішальне значення": Рубіо пояснив, що може стати ключем до миру в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що без активного європейського лідерства неможливо досягти справедливого миру між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США .

Державний секретар сьогодні зустрівся з міністрами закордонних справ Трансатлантичної п'ятірки:

міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро,

міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем,

міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні,

міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі.

Секретар Рубіо проінформував міністрів про зусилля президента Трампа щодо зупинення безглуздого кровопролиття в Україні та наголосив, що європейське лідерство має вирішальне значення для того, щоб Росія та Україна вели переговори у добрій волі для швидкого та міцного мирного врегулювання.

Водночас, за даними Держдепу США, секретар та міністри закордонних справ погодилися з нагальною необхідністю збільшення розподілу тягаря НАТО та європейських оборонних витрат.

Секретар Рубіо наголосив, що американські оборонні компанії є невід'ємною частиною трансатлантичної промислової бази та не повинні залишатися осторонь у зусиллях Європи щодо переозброєння.