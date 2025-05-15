Рубіо заявив про готовність Трампа до будь-якого механізму припинення війни РФ з Україною

Президент США Дональд Трамп відкритий для будь-якого механізму, який приведе до справедливого миру у війні між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Рубіо, виступаючи перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ у Туреччині, заявив, що США хочуть побачити прогрес у найближчі кілька днів, додавши, що військового вирішення конфлікту не існує.

"Ця війна буде завершена не військовим, а дипломатичним шляхом", - сказав він.

Зустріч в Антальї

Як зазначає Bloomberg, невизначеність навколо російсько-українських переговорів кидає тінь на зустріч міністрів закордонних справ НАТО в турецькому курортному місті, яка розпочалася ввечері 14 травня.

Зустрічі в Антальї між Рубіо та європейськими міністрами закордонних справ нададуть шанс згуртуватися щодо України після того, як європейські лідери висунули ультиматум минулими вихідними, давши Росії термін до 12 травня, щоб погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною.

Європейські лідери заявили, що США підтримують скоординовані санкції проти Росії, якщо Москва продовжить завдавати ударів по Україні. Але президент США Дональд Трамп публічно не підтримав запропоновану дату припинення вогню, і крайній термін настав і минув, а жодна зі сторін не припинила бойові дії.

"Очевидно, що Росія направляє до Туреччини на ці мирні переговори лише делегацію нижчого рівня", - заявив журналістам генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком другого дня зустрічей в Антальї.

Він заявив, що "як і раніше, обережно оптимістичний" і що якщо росіяни також захочуть продовжити гру, то протягом наступних кількох тижнів можна буде домогтися деяких проривів".

Зниження рівня переговорів

Президент США Дональд Трамп і Володимир Путін дали зрозуміти, що не будуть присутніми на можливих перших за три роки прямих мирних переговорах між Москвою і Києвом у Туреччині.

Путін у неділю запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі 15 травня "без будь-яких попередніх умов".

Президент України Володимир Зеленський кинув виклик Путіну, запропонувавши йому взяти участь у переговорах, "якщо він не боїться", явно намагаючись показати Трампу, хто більше хоче миру - Україна чи Росія.

Кремль заявив, що до складу делегації увійдуть радник президента Володимир Мединський і заступник міністра оборони Олександр Фомін, але імені Путіна в списку не виявилося.

Після заяви Кремля про склад делегації, американський чиновник заявив, що Трамп, який перебуває в турне Близьким Сходом, не приїде. Раніше американський лідер заявляв, що розглядає можливість участі.

Наразі також незрозуміло, чи зустрінуться офіційні особи США, України та Росії безпосередньо, чи обговорення відбуватимуться по черзі, як це було раніше.