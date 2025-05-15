"Имеет решающее значение": Рубио объяснил, что может стать ключом к миру в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что без активного европейского лидерства невозможно достичь справедливого мира между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США .

Государственный секретарь сегодня встретился с министрами иностранных дел Трансатлантической пятерки:

министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро,

министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем,

министром иностранных дел Италии Антонио Таяни,

министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми.

Секретарь Рубио проинформировал министров об усилиях президента Трампа по остановке бессмысленного кровопролития в Украине и подчеркнул, что европейское лидерство имеет решающее значение для того, чтобы Россия и Украина вели переговоры в доброй воле для быстрого и прочного мирного урегулирования.

В то же время, по данным Госдепа США, секретарь и министры иностранных дел согласились с настоятельной необходимостью увеличения распределения бремени НАТО и европейских оборонных расходов.

Секретарь Рубио отметил, что американские оборонные компании являются неотъемлемой частью трансатлантической промышленной базы и не должны оставаться в стороне в усилиях Европы по перевооружению.