"Имеет решающее значение": Рубио объяснил, что может стать ключом к миру в Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что без активного европейского лидерства невозможно достичь справедливого мира между Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.
Государственный секретарь сегодня встретился с министрами иностранных дел Трансатлантической пятерки:
- министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро,
- министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем,
- министром иностранных дел Италии Антонио Таяни,
- министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми.
Секретарь Рубио проинформировал министров об усилиях президента Трампа по остановке бессмысленного кровопролития в Украине и подчеркнул, что европейское лидерство имеет решающее значение для того, чтобы Россия и Украина вели переговоры в доброй воле для быстрого и прочного мирного урегулирования.
В то же время, по данным Госдепа США, секретарь и министры иностранных дел согласились с настоятельной необходимостью увеличения распределения бремени НАТО и европейских оборонных расходов.
Секретарь Рубио отметил, что американские оборонные компании являются неотъемлемой частью трансатлантической промышленной базы и не должны оставаться в стороне в усилиях Европы по перевооружению.
Рубио также подтвердил желание Соединенных Штатов дать Сирии шанс на величие. Лидеры также обсудили общие приоритеты, включая предотвращение разработки или получения Ираном ядерного оружия и противодействие влиянию Китая.
Заметим, что ранее сегодня Рубио заявил о готовности американского президента Дональда Трампа к любому механизму прекращения войны РФ с Украиной.
Напомним также, что сегодня министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил, что США и Европа сейчас "на одной волне" относительно санкций против России.
А незадолго до того глава МИД Франции заявил, что обсудит с американским сенатором Линдси Грэмом новые санкции против России, которые, по его словам, могут "схватить Россию за горло".
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