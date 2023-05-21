Має відповідати реаліям. Гутерреш визнав потребу реформувати Радбез ООН

Детальніше про Радбез

Бреттон-Вудська система це міжнародна валютна система регулювання комерційних та фінансових відносин між країнами, що підписали та ратифікували Бреттон-Вудську угоду 1944 року. Ця система стала першим прикладом впровадження узгодженого грошового порядку значною кількістю незалежних держав.

Основним принципом функціонування Бреттон-Вудської валютної системи досі є збереження ролі золота як платіжного засобу та розрахункової одиниці у міжнародному обігу.

Радбез ООН був створений в 1945 році. Його головна мета це відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.

Роль Ради Безпеки ООН у війні РФ

Попри те, що ця організація покликана забезпечувати мир та безпеку в країнах, Росія досі є її членом. Українські чиновники вже не один місяці вимагають виключення РФ з Ради безпеки, адже вона посідає своє місце там незаконно.

Однак навіть попри незаконне знаходження, Росія має всі права повноправного члена Ради Безпеки ООН і як наслідок - вона може використовувати своє право "вето" для незручних їй рішень.

Більше про проблеми ООН можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй".

Раніше ми повідомляли, що в Конгресі США ініціювали резолюцію про виключення Росії з Ради безпеки ООН.

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