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Должен соответствовать реалиям. Гутерреш признал необходимость реформировать Совбез ООН

Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Совет безопасности ООН нуждается в реформировании, чтобы соответствовать реалиям этого времени.

Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Роль Совета Безопасности ООН в войне РФ

Несмотря на то, что эта организация призвана обеспечивать мир и безопасность в странах, Россия все еще является ее членом. Украинские чиновники уже не один месяц требуют исключения РФ из Совбеза, ведь он занимает свое место там незаконно.

Однако даже несмотря на незаконное нахождение, у России есть все права полноправного члена Совета Безопасности ООН и как следствие - она может использовать свое право "вето" для неудобных ей решений.

Больше о проблемах ООН можно прочитать в материале РБК-Украина "Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций".

Ранее мы сообщали, что в Конгрессе США инициировали резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.

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