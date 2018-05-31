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У травні три лідери фракцій пропустили половину голосувань, - КВУ

НовиниПолітика    31.05.2018 - 13:48
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Найнижчі показники голосувань у голови ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко

Лідер трьох фракцій Верховної ради пропустили більше половини голосувань, які відбулися у травні. Всього за місяць було проведено 12 пленарних засідань, під час яких відбулося 462 голосування, передає "Комітет виборців України" (КВУ).

Так, найнижчі показники голосувань у голови ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, вона взяла участь у 1% голосувань за місяць. Політик проголосувала 7 разів. Лідер "Батьківщини" була письмово зареєстрована на восьми пленарних засіданнях.

Співголова "Опозиційного блоку" Юрій Бойко взяв участь лише в 6% голосувань, зокрема він натиснув "за", "проти" або "утримався" 28 разів. Бойко був зареєстрований майже на всіх (11 з 12) засіданнях ВР.

Інший співголова "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул взяв участь у 8% голосувань.

Також низькі показники голосувань у Олега Ляшка. Лідер РПЛ взяв участь в 35% голосувань (166 з 462).

Фото: (cvu.org.ua)

Нагадаємо, травні 15 народних депутатів Верховної ради України не проголосували ні разу.

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Теги публікації: КИУ, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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