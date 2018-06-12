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В мае НБУ 6 раз сотрудничал с правоохранителями

НовостиФинансы    12.06.2018 - 20:53
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

Чаще всего – с Национальной полицией Украины

Национальный банк в мае 2018 году шесть раз оказывал доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, чаще всего, 3 раза, такой доступ предоставлялся сотрудникам Национальной полиции Украины.

Дважды о доступе ходатайствовало Национальной антикоррупционное бюро и один раз – Генеральная прокуратура.

Всего за пять месяцев этого года НБУ предоставлял доступ к вещам и документов в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 68 раз. Активно НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Напомним, по заявлениям уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО "Городской коммерческий банк" начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд гривен.

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Теги публикации: Национальный банк Украины, правоохранители, документы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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