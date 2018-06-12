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У травні НБУ 6 разів співпрацював з правоохоронцями

НовиниФінанси    12.06.2018 - 20:53
Фото: Національний банк України (НБУ)
Фото: Національний банк України (НБУ)

Найчастіше – з Національною поліцією України

Національний банк у травні 2018 року шість разів надавав доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з повідомленням, найчастіше, 3 рази, такий доступ надавався співробітників Національної поліції України.

Двічі про доступ клопотало Національної антикорупційне бюро і один раз – Генеральна прокуратура.

Всього за п'ять місяців цього року НБУ надавав доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 68 разів. Активно НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України.

Нагадаємо, за заявами уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів (ФГВФО) проти інсайдерів (власників, топ-менеджерів та пов'язаних осіб) ПАТ "Міський комерційний банк" розпочато 22 кримінальні провадження за фактами зловживань на 3,58 млрд гривень.

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Теги публікації: Національний банк України, правоохранители, документы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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