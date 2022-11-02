UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не має майбутнього. В Німеччині не бачать сенсу в "ядерній угоді" з Іраном

Фото: в Німеччині не бачать сенсу в "ядерній угоді" з Іраном (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Німеччині вважають, що "ядерна угода" з Іраном не має майбутнього. Не бажають вести переговори з "нелюдським режимом" країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами генерального секретаря "Вільної демократичної партії" Біжана Джир-Сарая, "ядерна угода" з Іраном не має майбутнього й не відповідає дійсності. На його думку, продовження переговорів щодо угоди, означало б продовження переговорів з "нелюдським режимом, який повністю відкидається власним народом і не має жодної легітимності".

Зазначається, що зусилля щодо відновлення ядерної угоди зайшли в глухий кут, а відносини між Іраном та Заходом стають все напруженішими. Президент США Джо Байден намагався домовитись щодо повернення Ірану до "ядерної угоди", після того, як тодішній голова Білого дому Дональд Трамп вийшов з неї у 2018 році.

Ще минулого місяця Білий дім заявив про відкладання дипломатії після того, як Тегеран почав поставляти власні безпілотники Росії для їх подальшого використання у війні проти України.

Іранська ядерна угода

Угода була укладена ще у 2015 році між Іраном та групою світових держав: США, Великою Британією, Росією, Францією, Китаєм, Німеччиною та ЄС.

Відповідно до угоди Іран повинен був зменшити свої ядерні розробки та прийняти Додатковий протокол, який дозволив би зняти усі економічні санкції з країни. Також Тегеран був зобов'язаний надавати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до своїх заявлених об'єктів, аби агентство підтверджувало мирний характер ядерної програми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран