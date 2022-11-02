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Не имеет будущего. В Германии не видят смысла в "ядерном соглашении" с Ираном

Фото: в Германии не видят смысла в "ядерном соглашении" с Ираном (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Германии считают, что у "ядерного соглашения" с Ираном нет будущего. Не желают вести переговоры с "бесчеловечным режимом" страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам генерального секретаря "Свободной демократической партии" Бижана Джир-Сарая, "ядерное соглашение" с Ираном не имеет будущего и не соответствует действительности. По его мнению, продолжение переговоров касаемо соглашения означало бы продолжение переговоров с "бесчеловечным режимом, который полностью отвергается собственным народом и не имеет никакой легитимности".

Отмечается, что усилия по возобновлению ядерного соглашения зашли в тупик, а отношения между Ираном и Западом становятся все более напряженными. Президент США Джо Байден пытался договориться о возвращении Ирана к "ядерному соглашению", после того как тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп вышел из него в 2018 году.

Еще в прошлом месяце Белый дом заявил об отложении дипломатии после того, как Тегеран начал поставлять собственные беспилотники России для дальнейшего использования в войне против Украины.

Иранское ядерное соглашение

Соглашение было заключено еще в 2015 году между Ираном и группой мировых государств: США, Великобританией, Россией, Францией, Китаем, Германией и ЕС.

Согласно соглашению, Иран должен был уменьшить свои ядерные разработки и принять Дополнительный протокол, который позволил бы снять все экономические санкции со страны. Также Тегеран был обязан предоставлять Международному агентству по атомной энергии доступ к своим заявленным объектам, чтобы агентство подтверждало мирный характер ядерной программы.

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Иран