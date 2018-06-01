В мае на Донбассе погибли 10 местных жителей, - ОБСЕ

Кроме того, 25 мирных жителей были ранены

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг заявил, что в мае 2018 года зафиксировано десять погибших и 25 раненых среди гражданского населения на Донбассе. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Уже почти четыре года, как стороны обещали остановить насилие. Мы зафиксировали 35 жертв среди гражданского населения лишь в мае этого года. Мы имеем 10 погибших и 25 раненых", - сообщил Хуг.

По его словам, за последнюю неделю на востоке Украины было зафиксировано более 6 тысяч нарушений режима прекращения огня.

"На прошлой неделе в Троицком 13-летний мальчик и его отец были убиты, 18-летний мальчик и его мать ранены. В Горловке 2 мальчика (в возрасте 10 и 11 лет) были ранены. 14-летний мальчик убит и 3 подростков ранены", - добавил он.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики пытались сбить беспилотник наблюдателей миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Криничанское.