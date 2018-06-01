У травні на Донбасі загинули 10 місцевих жителів, - ОБСЄ

Крім того, 25 мирних жителів були поранені

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Олександр Хуг заявив, що у травні 2018 року зафіксовано десять загиблих і 25 поранених серед цивільного населення на Донбасі. Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вже майже чотири роки, як сторони обіцяли зупинити насильство. Ми зафіксували 35 жертв серед цивільного населення лише в травні цього року. Ми маємо 10 загиблих і 25 поранених", - повідомив Хуг.

За його словами, за останній тиждень на сході України було зафіксовано понад 6 тисяч порушень режиму припинення вогню.

"Минулого тижня у Троїцькому 13-річний хлопчик і його батько були вбиті, 18-річний хлопчик і його мати поранені. У Горлівці 2 хлопчика (у віці 10 і 11 років) були поранені. 14-річний хлопчик убитий і 3 підлітків поранено", - додав він.

Нагадаємо, на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики намагалися збити безпілотник спостерігачів місії ОБСЄ у районі населеного пункту Криничанське.