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У травні на Донбасі загинули 10 місцевих жителів, - ОБСЄ

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 14:48
Фото: Олександр Хуг (facebook.com)
Фото: Олександр Хуг (facebook.com)

Крім того, 25 мирних жителів були поранені

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Олександр Хуг заявив, що у травні 2018 року зафіксовано десять загиблих і 25 поранених серед цивільного населення на Донбасі. Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вже майже чотири роки,  як сторони обіцяли зупинити насильство. Ми зафіксували 35 жертв серед цивільного населення лише в травні цього року. Ми маємо 10 загиблих і 25 поранених", - повідомив Хуг.

За його словами, за останній тиждень на сході України було зафіксовано понад 6 тисяч порушень режиму припинення вогню.

"Минулого тижня у Троїцькому 13-річний хлопчик і його батько були вбиті, 18-річний хлопчик і його мати поранені. У Горлівці 2 хлопчика (у віці 10 і 11 років) були поранені. 14-річний хлопчик убитий і 3 підлітків поранено", - додав він.

Нагадаємо, на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики намагалися збити безпілотник спостерігачів місії ОБСЄ у районі населеного пункту Криничанське.

На Донбасі за тиждень зафіксовано понад 6 тис. порушень режиму припинення вогню, - Хуг З початку доби на Донбасі ліквідовано 2 бойовиків
Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, загиблі, Александр Хуг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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