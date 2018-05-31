Боевики стреляли по беспилотнику ОБСЕ на Донбассе

Наблюдатели слышали 20 выстрелов из стрелкового оружия по безпілотнику ОБСЕ

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики пытались сбить беспилотник наблюдателей миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Криничанское. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зо 30 мая 2018 года.

Отмечается, что огонь велся из стрелкового оружия. Огонь был открыт ориентировочно в 600 м на запад от Криничанского (бывшее Красногвардейское), что за 42 км на запад от Луганска на неподконтрольной украинскому правительству территории.

"Во время одновременного осуществления полетов трех мини-беспилотников в этом районе наблюдатели слышали 20 выстрелов из стрелкового оружия за 800-900 м на северо-запад, в районе, где пролетал один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении мини-БПЛА, который команде СММ удалось благополучно приземлить", - говорится в отчете.

Напомним, недавно военные ООС на Донбассе сбили беспилотник боевиков, который вел разведку позиций украинских войск.