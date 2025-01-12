"Має бути перерозподіл в НАТО". У Польщі висловилися про відправку військ в Україну

Польща вважає, що прикордонні з Україною держави не повинні відправляти миротворців до України. На думку Варшави, повинен бути перерозподіл обов'язків в НАТО.

Глава Міноборони Польщі виключив можливість відправлення польських військ в Україну.

"Коли з'явиться мирний план, ми його обговоримо, але прикордонні держави не є тими, хто має будь-яким чином з'являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що має бути більший розподіл обов'язків та диверсифікація всередині НАТО", - сказав він.

Косіняк-Камиш також прокоментував відмову Польщі відправляти Україні винищувачі МіГ-29.

"З одного боку, я розумію президента Зеленського, тому що це його роль -. завжди вимагати більшої допомоги. Але я думаю, що він і Україна також повинні пам’ятати, що коли інші надсилали лише каски, ми надсилали танки", - заявив міністр.