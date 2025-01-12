"Должно быть перераспределение в НАТО". В Польше высказались об отправке войск в Украину
Польша считает, что приграничные с Украиной государства не должны отправлять миротворцев в Украину. По мнению Варшавы, должно быть перераспределение обязанностей в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в интервью Financial Times.
Глава Минобороны Польши исключил возможность отправки польских войск в Украину.
"Когда появится мирный план, мы его обсудим, но пограничные государства не являются теми, кто должен каким-либо образом появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что должно быть большее распределение обязанностей и диверсификация внутри НАТО", - сказал он.
Косиняк-Камыш также прокомментировал отказ Польши отправлять Украине истребители МиГ-29.
"С одной стороны, я понимаю президента Зеленского, потому что это его роль - всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина также должны помнить, что когда другие присылали только каски, мы присылали танки", - заявил министр.
Отправка миротворцев в Украину
Первым идею размещения миротворческих войск в Украине предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также предлагал обучать ВСУ на территории Украины.
Впрочем, большинство стран ЕС и НАТО не готовы пока отправить своих миротворцев в Украину. Министр обороны Германии заявлял, что Берлин готов обсудить эту идею, но только при условии, что Россия на это согласится.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение миротворцев - это один из лучших инструментов, чтобы принудить Россию к миру.
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