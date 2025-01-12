"Должно быть перераспределение в НАТО". В Польше высказались об отправке войск в Украину

Польша считает, что приграничные с Украиной государства не должны отправлять миротворцев в Украину. По мнению Варшавы, должно быть перераспределение обязанностей в НАТО.

Глава Минобороны Польши исключил возможность отправки польских войск в Украину.

"Когда появится мирный план, мы его обсудим, но пограничные государства не являются теми, кто должен каким-либо образом появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что должно быть большее распределение обязанностей и диверсификация внутри НАТО", - сказал он.

Косиняк-Камыш также прокомментировал отказ Польши отправлять Украине истребители МиГ-29.

"С одной стороны, я понимаю президента Зеленского, потому что это его роль - всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина также должны помнить, что когда другие присылали только каски, мы присылали танки", - заявил министр.