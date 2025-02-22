Має бути безкоштовно. У МОЗ нагадали українцям, за які послуги в лікарні платити не потрібно

"І хотів би ще також наголосити до всіх людей, всіх хто потрапляють в стаціонар, всіх їхніх родичів. Якщо в лікарні немає лікарських засобів, або відправляють на рентген чи КТ і кажуть, що за неї треба платити, телефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію МОЗ: 0-800-505-201 або на гарячу лінію НСЗУ: 16-77", - заявив він.

Ляшко нагадав, що всі лікарні отримують фінансування через програму медичних гарантій та повинні мати тримісячний запас лікарських засобів. В офіційних звітах зазначено, що заклади охорони здоров'я забезпечені всім необхідним.

"Тому якщо ви бачите, що щось не так, як я кажу, то повідомляйте про це МОЗ, а ми знайдемо шляхи реагування", - наголосив міністр.