Должно быть бесплатно. В Минздраве напомнили украинцам, за какие услуги в больнице платить не нужно

Украинцы, которые проходят стационарное лечение, имеют право на бесплатные лекарства и обследования. Если в больнице отсутствуют необходимые медикаменты или требуют оплату за рентген или КТ, следует сообщить об этом на горячую линию Минздрава.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"И хотел бы еще также подчеркнуть ко всем людям, всех кто попадают в стационар, всех их родственников. Если в больнице нет лекарственных средств, или отправляют на рентген или КТ и говорят, что за нее надо платить, звоните, пожалуйста, на горячую линию Минздрава: 0-800-505-201 или на горячую линию НСЗУ: 16-77", - заявил он.
Ляшко напомнил, что все больницы получают финансирование через программу медицинских гарантий и должны иметь трехмесячный запас лекарственных средств. В официальных отчетах указано, что учреждения здравоохранения обеспечены всем необходимым.
"Поэтому если вы видите, что что-то не так, как я говорю, то сообщайте об этом Минздраву, а мы найдем пути реагирования", - подчеркнул министр.
Напомним, украинцы могут получить ряд лекарств бесплатно или с незначительной доплатой благодаря правительственной программе "Доступные лекарства". Эта программа направлена на поддержку людей с хроническими заболеваниями и состояниями, требующими регулярного приема медикаментов.
Подробнее о том, как воспользоваться программой, читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, Минздрав недавно развеял мифы в вопросе лекарств, или же лечебных процессов, которые может привести к серьезным последствиям.
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