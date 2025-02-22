Должно быть бесплатно. В Минздраве напомнили украинцам, за какие услуги в больнице платить не нужно

"И хотел бы еще также подчеркнуть ко всем людям, всех кто попадают в стационар, всех их родственников. Если в больнице нет лекарственных средств, или отправляют на рентген или КТ и говорят, что за нее надо платить, звоните, пожалуйста, на горячую линию Минздрава: 0-800-505-201 или на горячую линию НСЗУ: 16-77", - заявил он.

Ляшко напомнил, что все больницы получают финансирование через программу медицинских гарантий и должны иметь трехмесячный запас лекарственных средств. В официальных отчетах указано, что учреждения здравоохранения обеспечены всем необходимым.

"Поэтому если вы видите, что что-то не так, как я говорю, то сообщайте об этом Минздраву, а мы найдем пути реагирования", - подчеркнул министр.