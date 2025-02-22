Має бути безкоштовно. У МОЗ нагадали українцям, за які послуги в лікарні платити не потрібно
Українці, які проходять стаціонарне лікування, мають право на безкоштовні ліки та обстеження. Якщо в лікарні відсутні необхідні медикаменти або вимагають оплату за рентген чи КТ, слід повідомити про це на гарячу лінію МОЗ.
Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"І хотів би ще також наголосити до всіх людей, всіх хто потрапляють в стаціонар, всіх їхніх родичів. Якщо в лікарні немає лікарських засобів, або відправляють на рентген чи КТ і кажуть, що за неї треба платити, телефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію МОЗ: 0-800-505-201 або на гарячу лінію НСЗУ: 16-77", - заявив він.
Ляшко нагадав, що всі лікарні отримують фінансування через програму медичних гарантій та повинні мати тримісячний запас лікарських засобів. В офіційних звітах зазначено, що заклади охорони здоров'я забезпечені всім необхідним.
"Тому якщо ви бачите, що щось не так, як я кажу, то повідомляйте про це МОЗ, а ми знайдемо шляхи реагування", - наголосив міністр.
Нагадаємо, українці можуть отримати низку ліків безкоштовно або з незначною доплатою завдяки урядовій програмі "Доступні ліки". Ця програма спрямована на підтримку людей із хронічними захворюваннями та станами, що потребують регулярного прийому медикаментів.
Детальніше про те, як скористатися програмою, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, МОЗ нещодавно розвіяло міфи в питанні ліків, або ж лікувальних процесів, які може призвести до серйозних наслідків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.