Має бути безкоштовно. У МОЗ нагадали українцям, за які послуги в лікарні платити не потрібно

Українці, які проходять стаціонарне лікування, мають право на безкоштовні ліки та обстеження. Якщо в лікарні відсутні необхідні медикаменти або вимагають оплату за рентген чи КТ, слід повідомити про це на гарячу лінію МОЗ.

"І хотів би ще також наголосити до всіх людей, всіх хто потрапляють в стаціонар, всіх їхніх родичів. Якщо в лікарні немає лікарських засобів, або відправляють на рентген чи КТ і кажуть, що за неї треба платити, телефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію МОЗ: 0-800-505-201 або на гарячу лінію НСЗУ: 16-77", - заявив він.

Ляшко нагадав, що всі лікарні отримують фінансування через програму медичних гарантій та повинні мати тримісячний запас лікарських засобів. В офіційних звітах зазначено, що заклади охорони здоров'я забезпечені всім необхідним.

"Тому якщо ви бачите, що щось не так, як я кажу, то повідомляйте про це МОЗ, а ми знайдемо шляхи реагування", - наголосив міністр.