Должно быть бесплатно. В Минздраве напомнили украинцам, за какие услуги в больнице платить не нужно

Украинцы, которые проходят стационарное лечение, имеют право на бесплатные лекарства и обследования. Если в больнице отсутствуют необходимые медикаменты или требуют оплату за рентген или КТ, следует сообщить об этом на горячую линию Минздрава.

"И хотел бы еще также подчеркнуть ко всем людям, всех кто попадают в стационар, всех их родственников. Если в больнице нет лекарственных средств, или отправляют на рентген или КТ и говорят, что за нее надо платить, звоните, пожалуйста, на горячую линию Минздрава: 0-800-505-201 или на горячую линию НСЗУ: 16-77", - заявил он.

Ляшко напомнил, что все больницы получают финансирование через программу медицинских гарантий и должны иметь трехмесячный запас лекарственных средств. В официальных отчетах указано, что учреждения здравоохранения обеспечены всем необходимым.

"Поэтому если вы видите, что что-то не так, как я говорю, то сообщайте об этом Минздраву, а мы найдем пути реагирования", - подчеркнул министр.