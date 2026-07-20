Мадяр запропонував чемпіонці з шахів стати президентом Угорщини

Після усунення Тамаша Шуйока з посади, Мадяр написав у соцмережах, що країні потрібен новий глава держави, "яким міг би пишатися кожен угорець".

Він анонсував, що у понеділок 20 липня зустрінеться з Полгар, щоб запитати, чи готова вона обійняти цю посаду до ухвалення Угорщиною нової конституції. Мадьяр підкреслив, що вона є тією людиною, яка здатна представляти інтереси всіх угорців та сприяти "єдності та світу".

"Президентство - це не професія і не робота, а вища форма державної служби... Визнання, яким (Полгар - ред.) користується, зумовлене не політичними зв'язками чи контактами, а її винятковим талантом, старанністю, неперевершеною здатністю до працьовитості та чесності", - сказав прем'єр-міністр.

Очікується, що парламент, у якому партія Мадяра "Тиса" має більшість, обере нового президента до 20 серпня, коли в Угорщині буде національне свято.

Публічно Полгар наразі не відповіла на пропозицію. Зазначимо, що 49-річну Юдіт Полгар визнано найвидатнішою шахісткою, яка очолює світовий жіночий рейтинг 26 років поспіль і у віці 15 років вона стала наймолодшим гросмайстром в історії.

Також відомо, що вона знялася у документальному фільмі Netflix "Королева шахів", у якому розповідається про дівчину, яка "мріє підкорити світ міжнародних шахів, де домінують чоловіки".