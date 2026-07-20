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Мадяр запропонував чемпіонці з шахів стати президентом Угорщини

00:10 20.07.2026 Пн
2 хв
Чому Мадьяр вирішив запропонувати саме Полгар на посаду президента?
aimg Едуард Ткач
Фото: Юдіт Полгар та актор Арнольд Шварценеггер (facebook.com/JuditPolgarChess)

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запропонував кандидатуру чемпіонки з шахів Юдіт Полгар на посаду наступного президента країни. Голосування за неї може відбутися протягом місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Після усунення Тамаша Шуйока з посади, Мадяр написав у соцмережах, що країні потрібен новий глава держави, "яким міг би пишатися кожен угорець".

Він анонсував, що у понеділок 20 липня зустрінеться з Полгар, щоб запитати, чи готова вона обійняти цю посаду до ухвалення Угорщиною нової конституції. Мадьяр підкреслив, що вона є тією людиною, яка здатна представляти інтереси всіх угорців та сприяти "єдності та світу".

"Президентство - це не професія і не робота, а вища форма державної служби... Визнання, яким (Полгар - ред.) користується, зумовлене не політичними зв'язками чи контактами, а її винятковим талантом, старанністю, неперевершеною здатністю до працьовитості та чесності", - сказав прем'єр-міністр.

Очікується, що парламент, у якому партія Мадяра "Тиса" має більшість, обере нового президента до 20 серпня, коли в Угорщині буде національне свято.

Публічно Полгар наразі не відповіла на пропозицію. Зазначимо, що 49-річну Юдіт Полгар визнано найвидатнішою шахісткою, яка очолює світовий жіночий рейтинг 26 років поспіль і у віці 15 років вона стала наймолодшим гросмайстром в історії.

Також відомо, що вона знялася у документальному фільмі Netflix "Королева шахів", у якому розповідається про дівчину, яка "мріє підкорити світ міжнародних шахів, де домінують чоловіки".

Що передувало

Нагадаємо, у суботу президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав закон про внесення поправок до конституції, який перетворює термін його повноважень.

Цей крок фактично виконав одну з головних обіцянок Мадяра - усунути з посади високопосадовців, призначених за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

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УгорщинаПетер Мадяр