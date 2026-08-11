Новим президентом Угорщини став критик Орбана

Парламент Угорщини обрав новим президентом країни колишнього суддю Верховного суду Андраша Баку. Його призначення стало частиною курсу прем'єр-міністра Петера Мадьяра на демонтаж політичної спадщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Bloomberg.

Новий президент Угорщини

У вівторок кандидатуру Баки підтримали 140 депутатів, ще шістьох проголосували проти. Представники партії Орбана участі у голосуванні не брали.

Бака раніше очолював Верховний суд Угорщини, а раніше був суддею Європейського суду з прав людини. На початку 2012 року Орбан зняв його з посади керівника Верховного суду.

Що зміниться після призначення

Бака змінив Тамаша Сульока, призначеного на пост при Орбан. Минулого місяця Сульок залишив посаду після тиску нового уряду.

Хоча угорський президент має обмежені виконавчі повноваження, він може відкласти підписання законів або направити їх на розгляд Конституційного суду.

В уряді Мадьяра побоювалися, що прихильник Орбана здатний загальмувати ухвалення рішень, необхідних для розблокування мільярдів євро замороженого фінансування ЄС.

Сам Мадьяр представляв Баку як суддю, який відстоював принципи верховенства права та поділу влади.

Повний розрив із Орбаном займе час

Економіст Commerzbank Таті Гхоше вважає призначення Бакі символічно важливим на тлі інших кроків нового уряду щодо усунення союзників Орбана.

При цьому, за його оцінкою, повний демонтаж колишньої системи не відбудеться швидко: державний апарат, як і раніше, перебуває під сильним впливом попереднього режиму, а зміна усталеної політики потребуватиме часу.

"Хоча виборчий мандат може бути сильним, державний апарат залишається під сильним впливом попереднього режиму, і скасування усталеної політики вимагатиме часу", - написав Гхоше у записці.