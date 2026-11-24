Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сьогодні вирушає на Закарпаття. Угорський очільник уряду вперше з 2015 року відвідує Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Мадяра у фейсбуці.

"Сьогодні я їду на Закарпаття, де проведу переговори з президентом України та зустрінуся з лідерами угорської громади", - написав Мадяр.

Разом із міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан він відвідає кілька угорських закладів.

Нагадаємо, вчора Мадяр у парламенті назвав Росію агресоркою, а Україну - жертвою.

Тоді ж він підтвердив поїздку на Закарпаття, але дату не озвучив.