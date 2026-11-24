Мадяр і Зеленський сьогодні зустрінуться на Закарпатті
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сьогодні вирушає на Закарпаття. Угорський очільник уряду вперше з 2015 року відвідує Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Мадяра у фейсбуці.
"Сьогодні я їду на Закарпаття, де проведу переговори з президентом України та зустрінуся з лідерами угорської громади", - написав Мадяр.
Разом із міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан він відвідає кілька угорських закладів.
Нагадаємо, вчора Мадяр у парламенті назвав Росію агресоркою, а Україну - жертвою.
Тоді ж він підтвердив поїздку на Закарпаття, але дату не озвучив.
Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував зустріч президента України Володимира Зеленського і Мадяра.
Її готували до кінця листопада.