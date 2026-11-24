Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сегодня отправляется на Закарпатье. Венгерский глава правительства впервые с 2015 года посещает Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мадьяра в фейсбуке.

"Сегодня я еду на Закарпатье, где проведу переговоры с президентом Украины и встречусь с лидерами венгерской общины", - написал Мадьяр.

Вместе с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан он посетит несколько венгерских заведений.

Напомним, вчера Мадьяр в парламенте назвал Россию агрессором, а Украину - жертвой.

Тогда же он подтвердил поездку на Закарпатье, но дату не озвучил.