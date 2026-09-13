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Мадяр хоче скасувати заборону Орбана на усиновлення дітей одностатевими парами

03:22 13.09.2026 Нд
2 хв
Угорський прем'єр виправляє порушення Орбана перед ЄС
aimg Пилип Бойко
Фото: прем'єр Угорщини Петер Мадяр (GettyImages)

Новий уряд Угорщини планує змінити систему усиновлення, яка фактично унеможливила усиновлення дітей одностатевими парами. Прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що рішення про усиновлення мають ухвалювати фахівці, а не політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

До ухвалення орбанівських змін одностатеві пари в Угорщині могли усиновлювати дітей, якщо один із партнерів подавав заяву як самотня людина.

Однак законодавчі зміни, ухвалені за уряду Орбана, передбачили, що заяви самотніх людей на усиновлення мають погоджуватися міністром у справах сім'ї. На практиці це стало фактичною забороною на усиновлення для одностатевих пар.

Мадяр заявив, що його уряд змінить цю систему. За його словами, рішення щодо того, за яких умов дитина може отримати можливість жити в безпечній та гармонійній сім'ї, повинні ухвалювати фахівці, а не політики.

За час правління Орбана угорський уряд також обмежив юридичне визнання зміни статі, фактично припинив можливість усиновлення одностатевими парами та запровадив обмеження на матеріали про гомосексуальність і гендерний перехід у школах.

У квітні 2026 року Європейський суд також постановив, що угорські правила, які обмежували доступ до контенту про ЛГБТК+, порушують європейське законодавство та сприяють стигматизації й маргіналізації ЛГБТК+ людей.

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ЛГБТУгорщина