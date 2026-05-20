Мадяр готує перезапуск "Вишеградської четвірки" після розколу через Орбана

Наразі до "Вишеградської четвірки" входять Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина. Свого часу блок створювали як платформу для просування інтересів Центральної Європи в ЄС, однак в останні роки його вплив суттєво ослаб через суперечності між урядом Віктора Орбана та проєвропейською владою Польщі.

Після перемоги над Орбаном на квітневих виборах Мадяр здійснив свій перший міжнародний візит саме до Варшави. Там він зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональд Туск і заявив про намір відновити регіональні альянси.

"Вишеградська група може відновити свою життєздатність та вплив у Європейському Союзі", - заявив Мадяр під час спільної пресконференції.

Мадяр хоче розширити союз

Водночас угорський прем’єр підкреслив, що хотів би розширити формат співпраці.

"Я особисто готовий до того, щоб ми розширили цю вишеградську співпрацю, включивши до неї інші країни", - додав він.

За його словами, до "Вишеградської четвірки" могли б долучитися Австрія, Румунія, Хорватія, Словенія, країни Північної Європи та держави Західних Балкан, які не входять до ЄС.

Мадяр також повідомив, що Угорщина як чинна голова "Вишеградської групи" може організувати саміт у Будапешті вже до кінця червня.

Що відповів Туск

Туск підтримав ідею відновлення співпраці та заявив, що давно чекав моменту, коли лідери Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини знову зможуть сісти за один стіл для спільної роботи в Європі.

Окремо польський прем’єр запропонував Угорщині допомогу у зменшенні залежності від російських енергоносіїв.

Мадяр визнав, що Польща має важливий досвід у сфері енергетичної безпеки.

"Енергетична безпека - це та сфера, де ми можемо посилити нашу співпрацю, і, звичайно, ми з радістю скористаємося досвідом, який може запропонувати Польща", - зазначив він.