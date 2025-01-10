Мадуро втретє став президентом Венесуели

Президентські вибори у Венесуелі

Нагадаємо, що 28 липня 2024 року у Венесуелі відбулися президентські вибори.

За результатами голосування, Центральна виборча комісія проголосила Ніколаса Мадуро переможцем. Натомість опозиція назвала результати "шахрайськими" й оголосила переможцем виборів свого лідера Едмундо Гонсалеса Уррутії.

Гонгалес понад місяць вимушено переховувався в посольстві Нідерландів у Каракасі. Пізніше він вилетів до Іспанії, де планує отримати політичний притулок.