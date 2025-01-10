Мадуро втретє став президентом Венесуели

Ніколас Мадуро у Венесуелі склав президентську присягу. Це буде його третій термін на посаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Нагадаємо, що 28 липня 2024 року у Венесуелі відбулися президентські вибори.
За результатами голосування, Центральна виборча комісія проголосила Ніколаса Мадуро переможцем. Натомість опозиція назвала результати "шахрайськими" й оголосила переможцем виборів свого лідера Едмундо Гонсалеса Уррутії.
Гонгалес понад місяць вимушено переховувався в посольстві Нідерландів у Каракасі. Пізніше він вилетів до Іспанії, де планує отримати політичний притулок.
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