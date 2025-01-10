Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы

Президентские выборы в Венесуэле

Напомним, что 28 июля 2024 года в Венесуэле состоялись президентские выборы.

По результатам голосования, Центральная избирательная комиссия провозгласила Николаса Мадуро победителем. Зато оппозиция назвала результаты "мошенническими" и объявила победителем выборов своего лидера Эдмундо Гонсалеса Уррутии.

Гонгалес более месяца вынужденно скрывался в посольстве Нидерландов в Каракасе. Позже он вылетел в Испанию, где планирует получить политическое убежище.