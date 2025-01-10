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Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Николас Мадуро в Венесуэле принял президентскую присягу. Это будет его третий срок на посту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Президентские выборы в Венесуэле

Напомним, что 28 июля 2024 года в Венесуэле состоялись президентские выборы.

По результатам голосования, Центральная избирательная комиссия провозгласила Николаса Мадуро победителем. Зато оппозиция назвала результаты "мошенническими" и объявила победителем выборов своего лидера Эдмундо Гонсалеса Уррутии.

Гонгалес более месяца вынужденно скрывался в посольстве Нидерландов в Каракасе. Позже он вылетел в Испанию, где планирует получить политическое убежище.

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Венесуэла