Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы

Николас Мадуро в Венесуэле принял президентскую присягу. Это будет его третий срок на посту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Напомним, что 28 июля 2024 года в Венесуэле состоялись президентские выборы.
По результатам голосования, Центральная избирательная комиссия провозгласила Николаса Мадуро победителем. Зато оппозиция назвала результаты "мошенническими" и объявила победителем выборов своего лидера Эдмундо Гонсалеса Уррутии.
Гонгалес более месяца вынужденно скрывался в посольстве Нидерландов в Каракасе. Позже он вылетел в Испанию, где планирует получить политическое убежище.
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