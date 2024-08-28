Мадуро вніс суттєві зміни у склад уряду Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, переобрання якого на новий термін не визнала низка країн світу, у вівторок вніс серйозні зміни до свого кабінету міністрів, включаючи керівництво міністерств нафти та фінансів, а також державної нафтової компанії PDVSA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Анабель Перейра стала новим міністром фінансів, а Гектор Обрегон — новим президентом PDVSA, який змінить Педро Теллечеа, котрий очолить міністерство промисловості, заявив Мадуро в ефірі державного телебачення.
Віце-президент Делсі Родрігес залишиться на своїй посаді, але додасть міністерство нафти до свого завдання, додав Мадуро. Іван Гіл і Володимир Падріно залишаться на відповідних посадах міністра закордонних справ і міністра оборони, сказав Мадуро, тоді як лідер правлячої партії Діосдадо Кабельо стане новим міністром внутрішніх справ, юстиції та миру.
"Ці зміни — це "глибоке оновлення національного уряду, і ми формуємо нову команду, яка допоможе нам змінити все для цієї епохи, відкрити нові шляхи... прискорити зміни, які потрібні людям», — сказав Мадуро під час заходу, який транслювався в прямому ефірі.
Кабелло, близький соратник попередника Мадуро, покійного Уго Чавеса, повертається до кабінету після того, як став другим у правлячій партії PSUV. Він колишній віце-президент і законодавець, а на початку 2000-х працював міністром внутрішніх справ і юстиції.
Обрегон — юрист, якого минулого року було включено до виконавчої ради PDVSA в рамках його урядових обов’язків, які також включають посади в міністерстві фінансів і банку розвитку Венесуели.
Нагадаємо, що США і ЄС не визнають результати виборів, що пройшли 28 липня у Венесуелі. Згідно з офіційним повідомленням, на них здобув перемогу чинний президент Ніколас Мадуро. Опозиція заявила про фальсифікацію результатів, у країні пройшли масові акції протесту.
Президент США Джо Байден і президент Бразилії Лула да Сілва закликали уряд Венесуели оприлюднити детальні дані голосування на президентських виборах.
За даними The Wall Street Journal, Сполучені Штати хочуть запропонувати Мадуро відмовитись від влади в обмін на амністію.
У ЄС попередили, що Венесуела незабаром може опинитися у "серйозній кризі", якщо президент Ніколас Мадуро не зможе довести свою перемогу на виборах,
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