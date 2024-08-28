Мадуро вніс суттєві зміни у склад уряду Венесуели

Анабель Перейра стала новим міністром фінансів, а Гектор Обрегон — новим президентом PDVSA, який змінить Педро Теллечеа, котрий очолить міністерство промисловості, заявив Мадуро в ефірі державного телебачення.

Віце-президент Делсі Родрігес залишиться на своїй посаді, але додасть міністерство нафти до свого завдання, додав Мадуро. Іван Гіл і Володимир Падріно залишаться на відповідних посадах міністра закордонних справ і міністра оборони, сказав Мадуро, тоді як лідер правлячої партії Діосдадо Кабельо стане новим міністром внутрішніх справ, юстиції та миру.

"Ці зміни — це "глибоке оновлення національного уряду, і ми формуємо нову команду, яка допоможе нам змінити все для цієї епохи, відкрити нові шляхи... прискорити зміни, які потрібні людям», — сказав Мадуро під час заходу, який транслювався в прямому ефірі.

Кабелло, близький соратник попередника Мадуро, покійного Уго Чавеса, повертається до кабінету після того, як став другим у правлячій партії PSUV. Він колишній віце-президент і законодавець, а на початку 2000-х працював міністром внутрішніх справ і юстиції.

Обрегон — юрист, якого минулого року було включено до виконавчої ради PDVSA в рамках його урядових обов’язків, які також включають посади в міністерстві фінансів і банку розвитку Венесуели.