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Мадуро віддав наказ "активізувати оборонні дії" через британський корабель у Гаяні

Четвер 28 грудня 2023 22:25
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Мадуро віддав наказ "активізувати оборонні дії" через британський корабель у Гаяні Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що розміщення британського військового корабля HMS Trent у Гаяні порушує "дух" угоди між Гаяною і Венесуелою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.

Мадуро заявив, що розміщення британського судна поблизу Гаяни є "практично військовою загрозою з боку Лондона". На фоні цього він віддав наказ про "активізацію спільних оборонних дій національних збройних сил" біля узбережжя Ессекібо.

У відповідь на це військове керівництво на сході Венесуели заявило, що 5 600 військовослужбовців готові до операції.

Водночас у заяві МЗС Венесуели сказано, що країна "зберігає всі дії в рамках Конституції та міжнародного права для захисту своєї морської та територіальної цілісності".

Суперечка між Венесуелою та Гаяною

Президент Венесуели Ніколас Мадуро згадав цьогоріч про давній територіальний конфлікт з Гаяною. Венесуела претендує на майже 70% території сусідньої країни, яка багата на нафту та інші цінні ресурси.

Венесуела стверджує, що ця територія відійшла їй після здобуття незалежності від Іспанії, а Гаяна вважає, що вона була частиною Британської Гвіани, яка згодом стала незалежною Гаяною.

На початку грудня Мадуро провів у Венесуелі референдум про анексію частини Гаяни. Вже через кілька днів після референдуму Мадуро оголосив про анексію території Гаяни та представив нову карту країни на телебаченні, з включеним до неї спірним регіоном.

В середині грудня Мадуро повідомив, що домовився з лідером Гаяни мирно вирішити суперечку та продовжувати переговори. Обидві сторони заявили, що не будуть використовувати силу.

Головне про конфлікт Венесуели з Гаяною і чим він може зашкодити Україні - в матеріалі РБК-Україна.

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Венесуэлла Николас Мадуро
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