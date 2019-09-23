Мадуро согласился на прямые переговоры с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился бы провести прямые переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом при наличии соответствующего предложения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, начало диалога возможно при условии, что американский лидер "исправит политику ведения войны против Венесуэлы, которую он унаследовал от Барака Обамы".

"Я был бы готов начать процесс переговоров, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении. Президента США подвели к пагубной политике, которая провалилась", - заявил Мадуро.

Также он добавил, что Вашингтону следует "перестать причинять Каракасу вред" и продвигать политику восстановления двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что венесуэльский лидер обвинил Колумбию в ряде покушений на него. По его словам, за последний год были предотвращены несколько попыток покушения на него. Покушения были организованы в Колумбии с одобрения Вашингтона.

Кроме того, США объявили о задействовании Межамериканского договора о взаимной помощи, который позволяет Венесуэле обратиться к другим подписавшим его странам за военной поддержкой.