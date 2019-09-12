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США активируют договор Межамериканский договор о помощи

Новости » Политика    12.09.2019 - 14:26
США активируют договор Межамериканский договор о помощи
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Решение о задействовании Межамериканского договора о взаимной помощи поддержали 12 стран

Соединенные Штаты Америки объявили о задействовании Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП), который позволяет Венесуэле обратиться к другим подписавшим его странам за военной поддержкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление главы Государственного департамента США Майка Помпео.

По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что на границе с Колумбией начались масштабные военные учения.

"Недавние агрессивные действия венесуэльской армии на границе с Колумбией, а также присутствие незаконных вооруженных группировок и террористических организаций на территории Венесуэлы показывают, не только то, что Николас Мадуро представляет собой угрозу для венесуэльского народа, но и то, что его действия угрожают миру и безопасности соседей Венесуэлы", - заявил он.

Кроме США и венесуэльской оппозиции, решение о задействовании Межамериканского договора о взаимной помощи поддержали еще 10 государств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в конце января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Поводом для процессуальных действий стало предполагаемое намерение политика отказаться от спорной территории у реки Эссекибо в пользу Гайаны.

Кроме того, в июле в Организации Объединенных Наций заявили, что во время операций сил безопасности в Венесуэле были убиты около 7 тыс. человек.

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