США активируют договор Межамериканский договор о помощи

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Решение о задействовании Межамериканского договора о взаимной помощи поддержали 12 стран

Соединенные Штаты Америки объявили о задействовании Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП), который позволяет Венесуэле обратиться к другим подписавшим его странам за военной поддержкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление главы Государственного департамента США Майка Помпео.

По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что на границе с Колумбией начались масштабные военные учения.

"Недавние агрессивные действия венесуэльской армии на границе с Колумбией, а также присутствие незаконных вооруженных группировок и террористических организаций на территории Венесуэлы показывают, не только то, что Николас Мадуро представляет собой угрозу для венесуэльского народа, но и то, что его действия угрожают миру и безопасности соседей Венесуэлы", - заявил он.

Кроме США и венесуэльской оппозиции, решение о задействовании Межамериканского договора о взаимной помощи поддержали еще 10 государств.

The U.S. joins 11 partner nations in invoking the Rio Treaty to confront the political, economic, & humanitarian crisis unleashed by Maduro on #Venezuela & the region. Together we will consider multilateral economic & political options to end the havoc. https://t.co/COIIcIEWav — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 11, 2019

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в конце января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Поводом для процессуальных действий стало предполагаемое намерение политика отказаться от спорной территории у реки Эссекибо в пользу Гайаны.

Кроме того, в июле в Организации Объединенных Наций заявили, что во время операций сил безопасности в Венесуэле были убиты около 7 тыс. человек.