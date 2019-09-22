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Мадуро обвинил Колумбию и США в подготовке покушений

Новости » Политика    22.09.2019 - 16:49
Мадуро обвинил Колумбию и США в подготовке покушений
Фото: Николас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Покушения были организованы в Колумбии с одобрения Вашингтона

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за последний год были предотвращены попытки покушения на него, которые были организованы Колумбией и Вашингтоном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, покушения были организованы в Колумбии с одобрения Соединенных Штатов Америки.

"Очень жаль, что они начали использовать чисто криминальные методы и пробуют совершить политическое убийство, чтобы убрать президента", - заявил Мадуро.

При этом Мадуро подчеркнул, что "Венесуэла хочет жить в мире".

"Но стратеги, эти экстремисты и "ястребы" в Вашингтоне давно выбрали Колумбию как плацдарм для военного конфликта против Венесуэлы. Это мы им не позволим", - отметил президент.

Он добавил, что в Колумбии расположены семь американских военных баз, которые угрожают безопасности всей Латинской Америки, а больше всего Венесуэле.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США объявили о задействовании Межамериканского договора о взаимной помощи, который позволяет Венесуэле обратиться к другим подписавшим его странам за военной поддержкой.

Кроме того, генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в конце января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Поводом для процессуальных действий стало предполагаемое намерение политика отказаться от спорной территории у реки Эссекибо в пользу Гайаны.

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Новости Украины ВенесуэлаНиколас Мадуро
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