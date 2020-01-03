Мадуро решил продавать венесуэльскую нефть за криптовалюту

В 2020 году венесуэльская нефть будет продаваться за криптовалюту Petro.Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Nacional.

По его словам, за криптовалюту Венесуэла уже продает железо и сталь.

"Мы собираемся продавать венесуэльскую нефть за Petro. Мы уже продаем за него венесуэльские железо и сталь. У нас есть подписанный контракт на продажу нефти, стали, железа, алюминия и части добываемого золота за Petro", - сообщил Мадуро.

Он отметил, что введение операций с криптовалютой стало ответной мерой на экономические санкции США.

По его словам, внедрение Petro в повседневный обиход жителей Венесуэлы проходит успешно. Он заявил, что тестовые выплаты пенсионерам и государственным служащим в национальной криптовалюте дали позитивный эффект.

Каракас запустил криптовалюту Petro в феврале 2018 года для преодоления финансовой блокады со стороны Соединенных Штатов. Petro построен на блокчейн-платформе Ethereum. К нему привязана новая валюта Венесуэлы суверенный боливар, который ввели после гиперинфляции прежней валюты - венесуэльского боливара.

Напомним, инфляция в Венесуэле в годовом выражении, с октября 2018-го по сентябрь 2019 года составила 50100%.

В конце мая 2019 года Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране. По данным ведомства, в 2018 году инфляция в республике достигла 130 060%.