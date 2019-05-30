Мадуро провел тайные переговоры с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что представители правительства и оппозиции несколько месяцев проводили тайные переговоры для урегулирования кризиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Dia.

По словам главы государства, он назначил делегацию, с которой тайно вели переговоры в течение нескольких месяцев.

"Я назначил делегацию, мы тайно вели переговоры в течение двух или трех месяцев, и сейчас мы сели за стол переговоров в Норвегии. Я хочу добиться соглашения о мире для Венесуэлы", - заявил Мадуро.

По словам Николаса Мадуро, он очень гордится тем, что правительство ведет с оппозицией конструктивный диалог.

"Я верю, что эта дорога приведет к миру", - отметил он.



Его заявление прозвучало после того, как лидер венесуэльской оппозиции, глава парламента Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, сообщил, что встреча в Осло завершилась без договоренностей.

"Мы настаивали, что посредничество полезно для Венесуэлы всегда, когда есть вещи, которые позволяют двигаться вперед для правильного решения", - заявили в центре коммуникаций Гуаидо и добавили, что готовы продолжить борьбу с кризисом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер оппозиции и временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что уличные протесты в стране продолжатся, поскольку переговоры в Норвегии с представителями президента Николаса Мадуро провалились. Обсуждение путей выхода из венесуэльского конфликта не привело к соглашению.

Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал проведение парламентских выборов в стране. Мадуро заявил, что обратился к руководству и членам своей партии, чтобы начать подготовку к победе на парламентских выборах.