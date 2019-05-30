Гуайдо пообещал продолжение протестов в Венесуэле из-за провала переговоров

Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

Обсуждение путей выхода из венесуэльского конфликта в Осло не привело к соглашению

Оппозиционный лидер и временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что уличные протесты в стране продолжатся, поскольку переговоры в Осло (Норвегия) с представителями президента Николаса Мадуро провалились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обсуждение путей выхода из венесуэльского конфликта не привело к соглашению.

"Мы хотим выработать план для разрешения конфликта. Соглашение достигнуто не было, так что нам придется остаться на улицах", - заявил Гуайдо.

Ранее Госдепартамент США выразил надежду, что основной темой переговоров в Осло между представителями президента Венесуэлы и оппозиции станет отставка Мадуро.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора с лидером венесуэльской оппозиции, временным президентом Хуаном Гуайдо обсудил вопросы международной помощи Венесуэле для "мирного перехода власти" в стране.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал проведение парламентских выборов в стране.