США переглянуть політику санкцій щодо Венесуели

США можуть пом'якшити санкції проти Венесуели після рішення суду, що забороняє висуватися кандидату у президенти Марії Коріні Мачадо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рішення Вищого судового трибуналу Венесуели означає, що Мачадо не може зареєструвати свою кандидатуру на президентських виборах, які заплановані на другу половину 2024 року.

"Сполучені Штати наразі переглядають нашу політику санкцій щодо Венесуели, ґрунтуючись на цьому розвитку подій та недавньому політичному переслідуванні кандидатів від демократичної опозиції та громадянського суспільства", - сказав представник Держдепартаменту Метью Міллер.

Міллер назвав рішення суду "глибоко тривожним", оскільки воно суперечило обіцянкам Мадуро дозволити всім партіям обирати своїх кандидатів на президентські вибори.

Херардо Блайд, голова опозиційної переговорної групи, вимагає скасувати рішення суду.

"Ми не просимо про санкції, це не наша робота. Ми очікуємо, що процес просунеться вперед", - сказав він на прес-конференції в Каракасі в суботу.

Санкції США проти Венесуели

Санкції США проти Венесуели були введені у 2019 році у відповідь на результати президентських виборів, які США та інші країни вважають фальсифікованими. Санкції були спрямовані на тиск на уряд президента Ніколаса Мадуро та його прихильників, а також підтримку опозиції.

Тоді ж США ввели санкції щодо нафтогазової компанії Венесуели PDVSA, що включають заборону на експорт сирої нафти та нафтопродуктів, і заморозили її активи на суму близько 7 млрд доларів.

Наприкінці листопада 2022 року Міністерство фінансів США зняло частину санкцій з Венесуели. Відомство дозволило американській енергетичній компанії Chevron добувати нафту у Венесуелі.